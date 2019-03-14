الرئيس العراقي: نأمل توطيد العلاقات مع السعودية

أكد الرئيس العراقي برهام صالح، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية.



وأضاف "صالح"، خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، والوفد المرافق له، إن "العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة، مع المملكة ودول المنطقة عمومًا".



وأكد "صالح" أن "بغداد تتطلع بأن تكون ساحة لتلاقي مصالح الاشقاء والاصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة".