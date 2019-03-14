أطباء اليونان يضربون عن العمل احتجاجا على خفض الأجور

قال متحدث نقابي إن العاملين في المجال الطبي باليونان، بدأوا اليوم إضرابا للاحتجاج على خفض الأجور والعجز في أعداد الموظفين.



وقال المتحدث النقابي للإعلام الحكومي، إنه يتم التعامل فقط مع الحالات الطبية الطارئة.



وتراجع معدل الانفاق على القطاع الصحي بشكل كبير، منذ بدأت الشؤون المالية في اليونان في التدهور في عام 2010.



يأتي هذا فيما غادر البلاد 18 ألف طبيب شاب، وآلاف من العاملين في مجال الطب، وقد ذهب معظمهم إلى بريطانيا وألمانيا ودول الخليج.



كانت اليونان قد طلبت خطة إنقاذ في عام 2010، وانتهى الأمر بحصولها على ثلاثة برامج مساعدات، انتهى آخرها في أغسطس الماضي.