ألمانيا تقدم 1.44 مليار يورو لدعم ضحايا الحرب في سوريا

تعهدت ألمانيا هذا العام لسوريا، بأكثر من مليار يورو لمساعدة المواطنين هناك، وكذلك اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.



وأعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر، اليوم الخميس، خلال مؤتمر المانحين الدوليين لسوريا المنعقد في بروكسل، أن بلاده ستوفر 1.44 مليار يورو لسوريا، وقال إن ألمانيا ترسل بذلك "إشارة قوية للتضامن".



يذكر أن الحكومة الألمانية وفرت نحو1.47 مليار يورو لسوريا العام الماضي.



ومن المقرر تمويل السلع الغذائية والمساعدات الطبية، وكذلك برامج تدريبية للأطفال والمراهقين، من خلال الأموال التي يتم جمعها في مؤتمر المانحين لسوريا.