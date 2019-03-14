آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الشناوي" قبل مواجهة الساورة

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف سليمان - في تصريحات اليوم الخميس: "نلعب على تحقيق هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي".



وأوضح أن حراسة مرمى الفريق بخير ولا داعي للقلق، مؤكدا تحسن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد أن عاني من إصابة في كاحل القدم غادر على إثرها مباراة فيتا كلوب الأخيرة في كينشاسا، إذ باتت فرصته في اللحاق بالمباراة قائمة بقوة عكس ما يتردد في هذا الشأن.



وأشار سليمان إلى أن فرص الشناوي في التواجد بالتشكيل الأساسي أمام بطل الجزائر قوية، خاصة أن هناك 48 ساعة تتبقى على موعد المباراة، مشددا على أن عملية تجهيز الحارس مستمرة ويدعمها أيضا تحسن حالته وتخلصه من آلام الإصابة بشكل تدريجي يوما بعد يوم.



وأضاف سليمان أن حراسة مرمى الفريق أمام شبيبة الساورة لم تُحسَم بين محمد الشناوي وعلي لطفي، خاصة مع ارتفاع فرص إعلان جاهزية الشناوي وتواجده ضمن التشكيلة الأساسية.



