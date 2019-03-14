القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
رياضة
الخميس 14/مارس/2019 - 01:33 م

آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الشناوي" قبل مواجهة الساورة

الشناوي
الشناوي
أ ش أ
dostor.org/2552545

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سليمان - في تصريحات اليوم الخميس: "نلعب على تحقيق هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي".

وأوضح أن حراسة مرمى الفريق بخير ولا داعي للقلق، مؤكدا تحسن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد أن عاني من إصابة في كاحل القدم غادر على إثرها مباراة فيتا كلوب الأخيرة في كينشاسا، إذ باتت فرصته في اللحاق بالمباراة قائمة بقوة عكس ما يتردد في هذا الشأن.

وأشار سليمان إلى أن فرص الشناوي في التواجد بالتشكيل الأساسي أمام بطل الجزائر قوية، خاصة أن هناك 48 ساعة تتبقى على موعد المباراة، مشددا على أن عملية تجهيز الحارس مستمرة ويدعمها أيضا تحسن حالته وتخلصه من آلام الإصابة بشكل تدريجي يوما بعد يوم.

وأضاف سليمان أن حراسة مرمى الفريق أمام شبيبة الساورة لم تُحسَم بين محمد الشناوي وعلي لطفي، خاصة مع ارتفاع فرص إعلان جاهزية الشناوي وتواجده ضمن التشكيلة الأساسية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

وزير الداخلية يعفو عن 413 من نزلاء السجون

وزير البترول: مصر ركيزة أساسية لمستقبل الغاز في شرق المتوسط

4 وزراء يشاركون مدبولي جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

النيابة تستمع لأقوال 18 موظفًا بالسكة الحديد في "حادث محطة مصر"

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

مراون محسن يخضع للفحص الطبي اليوم

مدرب حرس مرمى الأهلي: لطفي موهوب ويمتلك خبرات كبيرة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الشناوي" قبل مواجهة الساورة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ads
كشكول

طبيب نفسي: الإحتفال بـ"عيد الام" فى المدارس نوع من التنمر لـ"الايتام"

وزير التعليم العالى يفتتح ويتفقد عددًا من المنشآت الجامعية ببني سويف

"إعادة التدوير وأهميتها في الحفاظ علي البيئة" ندوة بسياحة حلوان

BUE تعقد ندوة الحزام والطريق بحضور هالة السعيد.. الأحد المقبل

الكلية الفنية العسكرية تنظم دورة تدريبية على تصميم المواد المركبة

الأمصار

السعودية.. حريق بإحدى محطات مترو "الرياض"

6 قتلى في انفجار أنبوب غاز جنوبي إيران

عقد الدورة الثالثة لمؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة في بروكسل

وثيقة تكشف حقيقة "الانقلاب" الذي افتعله أردوغان عام 2016

رئيس الوزراء الجزائري: نرفض أي تدخل خارجي وندافع عن حرية الشعب

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

انطلاق المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت بمشاركة مصرية

دراسة: الطقس البارد يقلص طاقة بطارية السيارات الكهربائية

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

مباريات
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎