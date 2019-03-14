إصابة منظم الحفلات والمنتج وليد منصور بخلع في كتفه

أصيب صباح اليوم، المنتج وليد منصور، بخلع في كتفه الأيمن، ويتواجد فى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج ورد الكتف، ونصحه الأطباء بالراحلة لمدة أسبوع، وصور نفسه داخل المستشفى.



"منصور" يسعى هذه الأيام للانتهاء من تصوير الأيام المتبقية من فيلم "كازبلانكا" بطولة كل من "أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار"، وتأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.



والجدير بالذكر أن آخر الحفلات التي نظمها "وليد منصور"، كانت للميجا ستار الهضبة عمرو دياب، في جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.