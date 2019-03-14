تقرير: إيران تجري تدريبات بالقرب من مضيق هرمز الرئيسي

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الحرس الثوري الإيراني يجري مناورة بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي لاختبار عشرات الطائرات الإيرانية الصنع، بما في ذلك الطائرات المسلحة بلا طيار.



يقول التقرير اليوم الخميس، إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا العدد الكبير من الطائرات الهجومية في التدريبات.



ونقلت عن الجنرال أمير علي حجي زادة، من قسم الفضاء في الحرس الثوري، قوله إن إيران لديها أكبر أسطول طائرات هجومية في المنطقة.



وتقول إن الطائرات دون طيار حلقت لنحو 1000 كيلومتر، أو 620 ميلًا، ثم ضربت أهدافها.



تأتي المناورات مع تزايد الضغوط وسط العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني.