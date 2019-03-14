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الخميس 14/مارس/2019 - 01:28 م

المشدد 7 سنوات لـ4 متهمين قتلوا مواطنًا في المطرية

محكمة
محكمة
حسام التمساح – عادل عبد العال
dostor.org/2552537

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، والحبس سنتين لمتهمين، وبراءة 6 أخرين، في اتهامهم بقتل مواطن للاستيلاء على أرضه بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين محمد ومحمد عبدالمنعم بركات وأشرف أحمد الغرباوي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "سعيد ع ر" هارب، "رضا ا ع" 35 عامًا مقاول، "صلاح ع ر" 40 عامًا عامل، "عبدالرازق ا ع" 29 عامًا مقاول، "محمد ع س" هارب، "فتحي ع ر" هارب، "محمد ع غ" 25 عامًا موظف، " عبدالكريم ا ع " 30 عام مقاول، " أحمد إ س " 25 عام نجار، " محمود ص ع " 19 عامًا، نجار، "محمد ر ا" 14 عامًا نجار، "عبدالحميد ه ع " 20 عامًا سائق، بقتل المجني عليه "أحمد ع د" عاقدين العزم على قتله معدين لذلك أسلحة بيضاء "عصى، بلطة "، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين من الأول حتى الرابع بتوجيه عدة ضربات استقرت برأسه وجسده، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزرهم.

كما شرع المتهمون في قتل المجنى عليهم "دسوقي عبد الله، وأحمد عبد الله، وَعَبَد الخالق جمال، وأحمد دسوقى"، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، مما بث الرعب فى نفوسهم وشل مقاومتهم.

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