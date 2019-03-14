وزير الاتصالات: بدء ميكنة 25 خدمة حكومية في بورسعيد منتصف 2019

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجة الوزارة ترتكز على محورين أساسيين، أولهما بناء الإنسان الذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي لبنته الأولى في خطابه مع مستهل فترته الرئاسية الثانية، والمحور الثاني يتمثل في المجتمع الرقمي، وذلك جنبًا إلى جنب مع العمل على إصلاح البنية المعلوماتية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدًا برلمانيًا من لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي، وذلك في زيارتهم إلى القرية الذكية.



وفيما يتعلق بمحور بناء الإنسان، أكد طلعت أهمية تأهيل القاعدة الشبابية الهائلة التي لدينا، وذلك بقدر مناسب ومتعمق من المهارات والكفاءات التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى أن مصر تطمح أن تكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى إقليمها، ولديها كل المؤهلات التي تمكنها من هذا الدور.



وأشار إلى وجود برامج تدريبة للشباب المصرى حول صناعة تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الهدف من بناء هذه القاعدة الشبابية المؤهلة بالمهارات والخبرات، أن تكون لدينا قاعدة راسخة من خلالها نستطيع الوصول للمجتمع الرقمي في مصر، مع تحقيق العدالة الرقمية بحيث يستفيد كل مواطن مصري من هذه الخدمة في كل معاملاته.



وأشار طلعت إلى دور وزارة الاتصالات في اكتساب هذه المهارات من خلال التعليم بشكله التقليدي من خلال المعاهد التي تُشرف عليها الوزارة، مشيرًا إلى بناء 8 أفرع جديدة للمعاهد لتأهيل عدد أكبر من الشباب وهي خارج القاهرة والإسكندرية وموزعة على القطر المصري لمحافظات الصعيد والقناة وللدلتا نصيب منها.



وأكد العمل على إنشاء مراكز الإبداع وتنشيط العمل الابتكاري وتشحيع ريادة الأعمال، لافتًا إلى المساعي لإنشاء 8 مراكز في الجامعات لهذا النشاط، لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والفكر الخلاق.



أما المحور الثاني الذي ترتكز عليه استراتيجية الوزارة فهو المجتمع الرقمي، وقال وزير الاتصالات إنه يسعى لأن يكون لكل مواطن إسهام في المنظمومة الرقمية والحصول على خدمات أفضل وأسهل في التعامل مع الجهات الحكومية.



وأضاف أنه سيتم إطلاق مشروع تجريبي لـ25 خدمة حكومية في محافظة بورسعيد بمنتصف العام الجاري، تندرج تحتها خدمات فرعية تغطي كافة القطاعات، على أن تطلق رسميا أول حزمة في 30 يونيو، وتباعًا في باقي المحافظات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بإتاحة الخدمات بشكل رقمي للمواطنين ومكافحة الفساد وترشيد خدمات الدولة.



وتابع طلعت أنه تم مراعاة ظروف الواقع المصري لمن لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات الإلكترونية، من خلال نشر هذه الخدمات عبر مراكز الاتصالات وهيئة البريد لثقة المصريين فيها، أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين يستطيعون التعامل مع تكنولوجيا المعلومات فستكون هناك منصة رقمية.



ولفت إلى مشروع الكارت الموحد الذي يربط حصول المواطن على الاستحقاقات النقدية أو العينية من خلال الكارت المربوط بحساب بنكي.



وأشار وزير الاتصالات إلى العمل على وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلي المساعي لوضع وثيقة قومية في هذا الصدد، وفقا لما تصبو إليه مصر في مجال الذكاء الاصطناعي في الـ5 سنوات المقبلة.