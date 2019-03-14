قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 16 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم ستة طلاب من جامعة بيرزيت قرب رام الله.



وقال نادي الأسير الفلسطيني إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، وجميعهم طلاب في جامعة بيرزيت، فيما جرى اعتقال خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم، ومواطنين اثنين من محافظة الخليل، ومواطن من بلدة دير ضعيف في جنين، ومواطن آخر من أريحا.



كما اعتقل الاحتلال سامر القباني وهو من حراس المسجد الأقصى، علما بأن شرطة الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن أربعة حراس من المسجد الأقصى، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.