تراجع أرباح "فاروتك" إلى 142.3 ألف جنيه خلال 2018

أظهرت القوائم المالية لشركة "فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات" تراجع أرباحها بنسبة 64% خلال العام الماضى 2018.



وأضافت الشركة، فى إفصاحها للبورصة اليوم الخميس، أنها حققت أرباحًا بلغت 142.3 ألف جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 395.5 ألف جنيه في 2017.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 19.4 ألف جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 522.8 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 30.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 32.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.