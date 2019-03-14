اليوم.. محاكمة جندي بريطاني متورط في أحداث "الأحد الدامي"

يمثل اليوم جندي بريطاني سابق أمام محكمة في أيرلندا الشمالية، حيث يواجه تهمًا متعلقة بتورطه في مقتل 13 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، خلال مسيرة سليمة في بوغسايد، وهي منطقة قومية في لندنديري، عام 1972، وفقًا لموقع صحيفة الجارديان.



كانت المسيرات التي خرجت في عام 1972 سليمة، حيث خرج فيها الكاثوليك العزل، ليطالبوا بالحقوق المدنية للكاثوليك، فيما عرفت بأحداث "الأحد الدامي".



وقال مدير النيابات العامة في أيرلندا الشمالية، ستيفن هيرون: يوجد العديد من الأدلة التي تكفي لادانة الجندي السابق، أما المتهمون الآخرون ممن كانوا مع الجندي البريطاني لاتوجد أدلة كافية لادانتهم.

