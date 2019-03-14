روسيا تحظر تحليق "بوينج 737 ماكس 8"

أعلنت روسيا حظر تحليق الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" في أجواء روسيا حتى إشعار آخر.



وقال مدير وكالة الطيران المدني الروسية ألكسندر نيرادكو - في تصريح اليوم الخميس - إن وكالة الطيران المدني أرسلت مذكرة إخطار عن حظر تحليق هذه الأنواع من الطائرات في أجواء روس الاتحادية حتى إشعار آخر.



وكان 157 شخصًا من 35 بلدًا لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينج 737ماكس 8"، صباح الأحد الماضي، جنوب شرقي أديس أبابا، وذلك بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا.



يُذكر أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت طائرة شركة الخطوط الجوية الإندونيسية في أكتوبر الماضي.



وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل طائرات "بيونج 737 ماكس 8".