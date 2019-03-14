الدفاع الجزائرية: تحطم طائرة تدريب عسكرية بوهران واستشهاد قائدها

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة للمدرسة العليا للطيران بطفراوي إثر سقوطها في منطقة خالية من السكان بولاية وهران "شمال غرب"، ما أسفر عن مصرع قائدها.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - إن "طائرة تدريب عسكرية من نوع (L-39) تابعة للمدرسة العليا للطيران بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية تحطمت إثر مهمة تدريبية ليلية، الليلة الماضية، وذلك على إثر سقوطها في منطقة خالية من السكان بسيدي غانم، ولاية وهران، ما تسبب في استشهاد قائد الطائرة".



وأضاف البيان أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجزائري، تقدم بخالص تعازيه ومواساته لعائلة الشهيد، كما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.