تأجيل محاكمة نائب مرشد الإخوان وآخرين في "قلب نظام الحكم" بالمنيا

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم أمين، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و16 آخرين في قضية أعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم إلى جلسة اليوم الرابع من دور يونيو المقبل للمرافعة.



واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود، بعد أن اطلعت على الأحراز المرفقة بالأوراق وتقرير ضباط البحث الجنائي في القضية المتهم فيها محمود عزت و16 آخرين بينهم 10 محبوسين على ذمة القضية.



كانت قوات الأمن بالمنيا ألقت القبض على المتهمين في 14 فبراير 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، ووجهت لهم النيابة العامة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصري، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وحيازة مطبوعات من شأنها تكدير السلم العام.