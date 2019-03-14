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الثقافة
الخميس 14/مارس/2019 - 01:21 م

وزيرة الثقافة: المشاركة فى معرض باريس للكتاب جسر للحوار الفكرى

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم،
جمال عاشور
dostor.org/2552525

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الحضور المصرى فى معرض باريس الدولى للكتاب هذا العام 2019، يمثل جسرا للحوار الفكرى بين المبدعين المصريين ومثقفى العالم، لافتة إلى أن المشاركة تشمل عددًا من اللقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم.

وأكدت وزيرة الثقافة أن تواصل الفعاليات المتنوعة بين البلدين يعمل على توطيد أواصر الصداقة والمحبة ويعزز العلاقات بينهما، وأن هذا يأتي تنفيذا لأجندة فعاليات عام مصر فرنسا الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جهته، أوضح الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة، أن الجناح الذى يحمل اسم جمهوريه مصر العربية يضم عددا من الفعاليات الثقافية منها الندوات وحفلات التوقيع، مضيفًا أن المشاركة فى معرض باريس هامة للغاية فهو معرض مفتوح للجمهور؛ حيث يمكنهم من خلاله الإطلاع على أحدث إصداراتنا، ويتم التواصل أيضا مع عدد من دور النشر الفرنسية للحصول على حقوق الملكية الفكرية لإصدارات جديده للمركز، وأيضا يساهم فى مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى الفرنسية من خلال مشاركتنا فى المعرض والاتفاق مع مجموعة من دور النشر.

ونوه الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى عرض العديد من العناوين والاصدارات الخاصة بالهيئة التي حققت نجاحا في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف أن تلك المشاركة تعد إنجازا جديدًا للثقافة المصرية في مجال المعرفة وتبادل الثقافات، وتطرح أفكارا متبادلة، كما تبرز الحراك الثقافى بين مصر والعالم.

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