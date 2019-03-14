نتائج دورى أبطال أوروبا تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم الخميس، على نتائج دورى أبطال أوروبا، بعد تأهل برشلونة وليفربول، وإكمال عقد المتأهلين الثمانية بالمسابقة.



وكتبت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) عنوانًا يقول": "التحول، بعد مواجهة أتلتيكو مدريد، أبطال إيطاليا وضعوا الخوف داخل جميع المنافسين"، مضيفة "يوفنتوس، عام أليجرى: هنا الأسباب التي تجعل البيانكونيري يؤمن بحصد لقب الأبطال.. ستة أسباب تعطى الأمل للجماهير، من بينها كريستيانو رونالدو.. لا أحد لديه أرقام أفضل من أرقام البرتغالي في الكأس".



وتابعت: "ميسي يرد "ثنائية وتمريرتين حاسمتين أمام ليون"، ويثنى على رونالدو: مثير للإعجاب".



وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "حظر سباليتى.. ونابولي فى منزله يواجه سالزبورج، فيما يواجه إنتر نظيره فرانكفورت، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبى".. وتابعت "أليجري تحول وفاز على منتقديه.. براعته التكتيكية، قوته وابتسامته: نحن نفسر كيف جاءت المباراة المثالية، التى احتفل بها يوفنتوس والتي فضحت ألتشولو وأخرجت أليجري بعلامات كاملة".



واختتمت "إنها بريمييرليج دوري أبطال أوروبا، أربعة فرق إنجليزية في دور الثمانية".



وقالت صحيفة (توتو سبورت): "العالم يصفق ليوفينتوس، ومارادونا يثنى على الظاهرة رونالدو.. لا يشبع، دييجو يحتفل برونالدو: إنه حيوان، قوة نقية".