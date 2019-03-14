القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
رياضة
الخميس 14/مارس/2019 - 12:06 م

نتائج دورى أبطال أوروبا تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

نتائج دورى أبطال
أ ش أ
dostor.org/2552418

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم الخميس، على نتائج دورى أبطال أوروبا، بعد تأهل برشلونة وليفربول، وإكمال عقد المتأهلين الثمانية بالمسابقة.

وكتبت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) عنوانًا يقول": "التحول، بعد مواجهة أتلتيكو مدريد، أبطال إيطاليا وضعوا الخوف داخل جميع المنافسين"، مضيفة "يوفنتوس، عام أليجرى: هنا الأسباب التي تجعل البيانكونيري يؤمن بحصد لقب الأبطال.. ستة أسباب تعطى الأمل للجماهير، من بينها كريستيانو رونالدو.. لا أحد لديه أرقام أفضل من أرقام البرتغالي في الكأس".

وتابعت: "ميسي يرد "ثنائية وتمريرتين حاسمتين أمام ليون"، ويثنى على رونالدو: مثير للإعجاب".

وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "حظر سباليتى.. ونابولي فى منزله يواجه سالزبورج، فيما يواجه إنتر نظيره فرانكفورت، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبى".. وتابعت "أليجري تحول وفاز على منتقديه.. براعته التكتيكية، قوته وابتسامته: نحن نفسر كيف جاءت المباراة المثالية، التى احتفل بها يوفنتوس والتي فضحت ألتشولو وأخرجت أليجري بعلامات كاملة".

واختتمت "إنها بريمييرليج دوري أبطال أوروبا، أربعة فرق إنجليزية في دور الثمانية".

وقالت صحيفة (توتو سبورت): "العالم يصفق ليوفينتوس، ومارادونا يثنى على الظاهرة رونالدو.. لا يشبع، دييجو يحتفل برونالدو: إنه حيوان، قوة نقية".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

الإكوادور تنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور"

مدبولي يزور مميش في المنطقة الاقتصادية بعد قليل

لقاءات السيسي ومنع ‬طائرة بوينج من استخدام المجال الجوى المصري يتصدران اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

نتائج دورى أبطال أوروبا تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

صحف إسبانيا تبرز فوز برشلونة على ليون ومرحلة زيدان مع ريال مدريد

الصحف الإنجليزية تحتفي بإنجاز أندية البريميرليج في دوري الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ads
كشكول

رئيس جامعة حلوان لـ الطلاب: حافظوا على المنشآت لتظل بصورتها المتميزة

التعليم تعلن نتائج مسابقة العقود المؤقتة.. السبت المقبل

المدير الجديد لمستشفى الحسين يصل مكتبه ويعقد اجتماعًا بالعاملين

استشاري الطب النفسي يقدم نصائح لعقاب الطفل بدلًا من الضرب

تأكيدًا لـ"كشكول"..استقالة مدير الحسين الجامعي من منصبه

الأمصار

المغرب: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ"داعش ليبيا"

الحوثية تهدد البنوك التجارية بتعطيل استيراد المواد الغذائية

يهود متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الصحافة الورقية في إيران "تحتضر" بسبب العقوبات الأمريكية

الجزائر.. سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها في وهران

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

انطلاق المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت بمشاركة مصرية

دراسة: الطقس البارد يقلص طاقة بطارية السيارات الكهربائية

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

مباريات
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎