تأثير سلبى لانهيار حاجز ترابى على أحد مصانع "السويس للأسمنت"

كشفت شركة "السويس للأسمنت" عن أن مصنع القطامية التابع لها تأثر سلبًا بسبب انهيار حاجز ترابي حول وحدة من بحيرات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لإحدى محطات المعالجة بمنطقة القاهرة الجديدة بالسخنة.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن التقييم المبدئي للأضرار التي وقعت قُدّر بنحو 10 ملايين جنيه، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة للحفاظ على حقوق الشركة.



وأشارت الشركة إلى أن الانهيار تسبب في تسرب 1.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة.



وأضافت: وصلت تلك المياه إلى حدود المصنع وتسببت في انهيار جزء من السير الخاص بنقل الحجر الجيري إلى المصنع نحو 350 مترًا، حيث اقتلع هذا الجزء بكامل مكوناته، بالإضافة إلى قطع كابلات الكهرباء وتدمير أعمدة الإنارة وهدم طريق أسفلتي بسبب تغطية المياه له.



وأكدت الشركة عدم وجود خسائر بشرية لعدم وجود عمال في ذلك الوقت.