إعادة الانتخابات التكميلية بين مرشحين بدائرة أشمون

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية.



وقررت الهيئة إجراء جولة الإعادة بين اثنين من المرشحين للانتخابات على دائرة أشمون؛ لحصولهما على أعلى نسبة تصويت خلال الانتخابات من بين 18 مرشحًا مستقلًا ومنتمين لأحزاب ترشحوا للانتخابات.



وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إن جولة الإعادة ستجرى بين المرشحين أحمد محمد محمد الخشن، حصل على 26 ألف و795 صوتا، وحاتم مجلع مجلع، حصل على 11 ألف و93 صوتًا.



وأضاف "الشريف" أن عدد الناخبين في الدائرة، 488 ألف و955 صوتا، خضر منهم 93 ألف و675 ناخبا، فيما وصلت أعداد الأصوات الصحيحة 91 ألف و47 صوتا، والأصوات الباطلة ألفين و628 صوتا.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التكميلية في دائرة أشمون في جولة الإعادة في الخارج خلال يومي 2 و3 أبريل المقبل، على أن تجرى بالداخل في يومي 7 و8 من ذات الشهر.