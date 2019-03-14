السبت.. مناقشة "حكايات من زمان" بمكتبة القاهرة الكبرى

في إطار احتفال وزارة الثقافة المصرية بمئوية ثورة 1919، تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ حلقة مفتوحة لمناقشة كتاب "حكايات من زمان" للكاتبة مايسة السلكاوي٬ في السادسة مساء السبت الموافق 16 مارس الجاري٬ وتناقش الكتاب الباحثة هويدا إبراهيم.



تضم صفحات الكتاب الـ238 صورا نادرة مع الحكايات، بعضها ينشر لأول مرة لسلاطين مصر وكبار مشايخ الأزهر الشريف ومواقفهم الوطنية التى شكلت فكر ووجدان المصريين، وشملت أيضا مناطق وأحياء عريقة من القاهرة ارتبطت بأحداث تاريخية مهمة، وبأشخاص كانت لهم بصماتهم الواضحة، لتذكير الأجيال الحديثة بالتراث المصرى فى شكل حكايات بسيطة تمس القلوب وتفيد العقول.