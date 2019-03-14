الإثنين.. احتفالية خاصة بذكرى ميلاد أسامة فوزى فى سينما زاوية

يحتفى أصدقاء وعائلة ومحبى المخرج أسامة فوزى بأول عيد ميلاد له بعد رحيله بعرض فيلم "عفاريت الأسفلت" ومعرض لأهم مقتنيات أفلامه، بسينما زاوية، في الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، فى ليلة بعنوان "فى حب أسامة فوزى".



ورحل أسامة فوزى عن عالمنا فى 8 يناير الماضى، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وقدم العديد من الأعمال السينمائية المهمة، إذ تخرج فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالى للسينما فى 1984، وعمل كمساعد مخرج مع عدد كبير من المخرجين منهم حسين كمال ونيازى مصطفى وبركات وأشرف فهمى، وشريف عرفة، ويسرى نصر الله، ورضوان الكاشف، وكان فيلم "عفاريت الأسفلت" أول تجربة إخراجية له 1996، ونال جائزة التحكيم الخاصة فى مهرجان لوكارنو، ثم فيلم جنة الشياطين فى 1999 الذى أنتجه الفنان محمود حميدة، وقدم بعدها فليمين مع الكاتب هانى فوزى وهما، بحب السيما، وباﻷلوان الطبيعية.