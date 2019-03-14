4 مشروعات لتطوير موانئ المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية

قال اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، إن هناك 4 مشروعات ضخمة تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المنطقة الجنوبية من المقرر الانتهاء منها بحلول مارس 2030.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها شعبان، أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه في جولته التفقدية اليوم لمشروعات الهيئة، خلال استقباله في مقر الهيئة بالعين السخنة منذ قليل.



وتابع شعبان، أنه يجري تنفيذ مزرعة خزانات ومحطة تداول حاويات ورفع كفاءة برج الإرشاد ورفع كفاءة المباني الإدارية والبنية التحتية لميناء الطور.