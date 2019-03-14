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الخميس 14/مارس/2019 - 11:54 ص

حاتم بكر: مصر من أهم الدول استقبالًا للاستثمار الأجنبي

حاتم بكر
حاتم بكر
أسماء إبراهيم
dostor.org/2552388

أكد حاتم بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال للتنمية بالمنوفية وعضو‏ ‏مجلس الأعمال المصري السويسري، أن مصر من أهم الدول على مستوى العالم استقبالا للاستثمار الأجنبي.

وأضاف: ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أهم أنواع التدفقات المالية والاقتصادية، حيث يعد أحد العوامل المهمة لزيادة معدلات النمو من خلال المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر يبحث عن البيئة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية والبشرية المناسبة لنجاح العمليات الإنتاجية بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، ولذلك فهو ينتقل إلى الدول المضيفة التى يتوافر بها مناخ الاستثمار الملائم الذى يحقق فيه أكبر عائد صافي بعد تغطية كافة التكاليف، ومصر الآن من أهم الدول التى لديها مقومات عظيمة لاستضافة الاستثمار الخارجي.

وأضاف أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر يعتبر أحد المقومات العظيمة لوجود الاستثمار الأجنبي، حيث إن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعتبر شرطًا ضروريًا لا يمكن الاستغناء عنه، ويمنع غيابه وجود الاستثمارات حتى في حالة تعاظم العائد المتوقع منها، كما أن فرص نجاح المشروعات في مصر جعلها أكثر جذبًا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2017 بلغ نحو 92 مشروعا، لتأتي أيضًا في المرتبة الأولى بين دول كثيرة كما أن هذه الأرقام في تزايد مستمر وبشكل منطقي.

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