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الخميس 14/مارس/2019 - 11:53 ص

تامر حسنى والجسمى وأصالة يؤدون النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص الإماراتي

تامر حسنى والجسمى
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2552387

يشارك عدد من أبرز نجوم العرب والعالم في أداء النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، خلال حفل الافتتاح الرسمي الذي تستضيفه الإمارات في مدينة زايد الرياضية اليوم ويستمر إلى 21 مارس، والذي يعلن انطلاق الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم لهذا العام، بمشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 90 دولة للمنافسة في 24 رياضة.

ويؤدي النشيد الذي يحمل عنوان "Right Where I’m Supposed To Be" أبرز نجوم الغناء المعروفين على المستويين العربي والعالمي، بحضور أكثر من 40 ألف متفرج، خلال حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص، حيث يشارك ثلاثة من نجوم الغناء في العالم العربي وهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ونجم مصر والوطن العربي تامر حسني والفنانة أصالة نصري، إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين، والمغني الشهير لويس فونزي.

ويمثل النشيد الرسمي تعاونا بين عدد من منتجي الموسيقى والنجوم العالميين، ومن ضمنهم جريج ويلز، المنتج الموسيقي الحائز على جائزة غرامي عن الموسيقى التصويرية لفيلم "The Greatest Showman"، وكوينسي جونز، المنتج المنفذ الفخري الحائز على 28 جائزة جرامي.

وكانت الفنانة العالمية أفريل لافين، قد أدت أغنية "Fly" والتي كانت النشيد الرسمي للألعاب العالمية 2015، فيما حاز لويس فونزي، على شهرة عالمية بعد أداء الأغنية الشهيرة "ديسباسيتو، التي حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب.

ويحمل النشيد الرسمي للألعاب العالمية هذا العام توقيع كوينسي جونز، المنتج المنفذ الفخري، والحائز على 28 جائزة غرامي، الذي سبق له أن ألف أغنية "I know I can"، وهي النشيد الرسمي للألعاب العالمية 2007 في شانغهاي، وشارك في تأليف النشيد راين تيدر، المغني الأول ضمن الفريق الغنائي الأمريكي الشهير "ون ريبابليك"، بالتعاون مع المؤلف الموسيقي الكندي جريج ويلز والمؤلفة السويدية الأمريكية نينا وودفورد.

وأعرب النجمان العالميان راين تيدر وجريج ويلز، عن فخرهما بالمشاركة في تأليف كلمات النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والمشاركة في ترسيخ التضامن والتكاتف في المجتمع، وتحفيز الرياضيين المشاركين على المثابرة وتحقيق طموحاتهم خلال الألعاب العالمية.

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