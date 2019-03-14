التنظيم والإدارة: عقوبة فصل الموظف المدمن غير مقرونة بمهلة أو إنذار

أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عقوبة إنهاء خدمة الموظف غير اللائق صحيًا لإدمانه المخدرات ليست مقرونة بالإنذار أو إعطاء مهلة، وإنما تمنح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الموظف الحق في التظلم علي قرار فصله في حالة ما إذا كان تناوله أحد العقاقير المخدرة لأسباب صحية أو لأي سبب آخر ترى التظلم بشأنه.



وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لم يصدر عن جهاز التنظيم والإدارة أية كتب دورية أو نشرات أو تعليمات رسمية بشأن منح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أسابيع في حال ثبوت تعاطيه المخدرات، وإعادة إخضاعه للفحص الطبي للتأكد من إقلاعه عن التعاطي.



وأوضح أن ما صدر عن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز السابق آنذاك من تعليمات بشأن إعطاء فرصة للموظف لتصحيح مساره والإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة لم يصدر بشأنه منشورًا رسميًا لتفعيله، ولم يخرج عن كونه تصريحات إعلامية.



ولفت إلى أن الجهاز بدأ في تفعيل المادة 182 من لائحة الخدمة المدنية بفصل متعاطي المخدرات بعدة جهات حكومية بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل هيئة التأمين الصحي منذ عام 2017، مضيفًا أن هناك ثلاث حالات لإخضاع الموظف لتحليل المخدرات إما عند بداية التعيين بجهة عمله، أو إعادة التعيين بمؤهل أعلي، أو التحليل العشوائي لعينة من موظفي الجهة.

