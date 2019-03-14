صدور النسخة العربية للمجموعة الشعرية "يوميات المنفى"

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية للمجموعة الشعرية "يوميات المنفى" للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس٬ وترجمة محمد مظلوم.



يُعدّ الشاعر اليونانيّ يانيس ريتسوس (Yannis Ritsos 1909- 1990) أحد أعظم شعراء القرن العشرين، انتمى إلى الحزب الشيوعي اليوناني في عام 1931، وظل مخلصًا لمبادئه حتى آخر أيّامه.



قاوم الحكم العسكري لبلاده، فسجن، ونفي، وأحرقت أشعاره، علانيةً، أمام معبد زيوس، في سفح الأكروبوليس، وسط العاصمة أثينا، رشح لجائزة نوبل في الأدب تسع مرّات، ولكنه لم يحصل عليها.



نال الجائزة الوطنية الكبرى للشعر الهيليني في 1956، وجائزة لينين للسلام في 1976، أصدر أكثر من مئة كتاب في الشعر والرواية والمسرح والترجمة، من أشهرها: أهرامات (1935)؛ إبيتافيوس (1936)؛ نشيد أختي (1937)؛ سيمفونية الربيع (1938)؛ مسيرة المحيط (1940)؛ روميوسيني (1945)؛ سوناتا ضوء القمر (1956)؛ شواهد (1963)؛ اثنتا عشرة قصيدة لكفافيس (1963)؛ أحجار وتكرارات وقضبان (1972)؛ إيماءات (1972)؛ قصاصات (1974)؛ الحائط في المرآة (1975)؛ يوميات في المنفى (1975)؛ الممشى والدّرج (1976)؛ متأخّرًا، متأخرًا جدًا في الليل (1988).