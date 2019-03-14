شرطة المسطحات تضبط 1652 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية

تمكنت شرطة المسطحات المائية والبيئة في حملاتها على مدار الأسبوع، بالمحافظات من ضبط 1652 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، 1055 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و450 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف.



كما تمكنت من ضبط 268 قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية 117 فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة 249 حالة تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 930 لنشًا وباخرة سياحية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.