افتتاح البئر الاستكشافي للمياه الجوفية فى بنى سويف (صور)

شارك المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في افتتاح البئر الاستكشافي للمياه الجوفية على عمق 130 مترًا، والذي نفذته جامعة بني سويف للمساهمة في تنفيذ خطة المحافظة في مشروعات التنمية الزراعية ويجري حاليا عمل تجارب الضخ والاختبارات الأولية للبئر.



وأكد محافظ بنى سويف أن الجامعة والمحافظة تعملان كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية والنهوض بكافة القطاعات ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.



وأشار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إلى أن فكرة المشروع جاءت نتيجة التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة تحت هدف واحد وهو خدمة المجتمع السويفي، وأن المحافظة لديها 8 مناطق صناعية وعشرات الألوف من الأفدنة من الأراضي الزراعية وهو ما يتطلب التعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا المجال، وتقديم نموذح بحثي قابل للتطبيق يمكن أن يضيف إلى خطة الدولة التنموية.

