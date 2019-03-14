وفد من "اتصالات النواب" يزور القرية الذكية

وصل، منذ قليل، وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى القرية الذكية، في إطار أولى زيارات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.



ومن المتوقع أن يستهل الوفد البرلمانى زيارته إلى القرية الذكية اليوم الخميس، بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لمناقشة القضايا والملفات المهمة فى القطاع والتشريعات المزمع مناقشتها فى هذا الشأن.



وتشهد الزيارة تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة، وفى ختام الزيارة تتفقد اللجنة الهيئة القومية للبريد للاطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة القادمة.



ويضم الوفد البرلماني، برئاسة النائب أحمد بدوي، كلا من النواب أحمد زيدان وجون طلعت ويوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلى مستشارى اللجنة.