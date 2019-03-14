القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
سياسي
الخميس 14/مارس/2019 - 11:51 ص

وفد من "اتصالات النواب" يزور القرية الذكية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
كريمة أبو زيد
dostor.org/2552377

وصل، منذ قليل، وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى القرية الذكية، في إطار أولى زيارات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

ومن المتوقع أن يستهل الوفد البرلمانى زيارته إلى القرية الذكية اليوم الخميس، بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لمناقشة القضايا والملفات المهمة فى القطاع والتشريعات المزمع مناقشتها فى هذا الشأن.
 
وتشهد الزيارة تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة، وفى ختام الزيارة تتفقد اللجنة الهيئة القومية للبريد للاطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة القادمة.

ويضم الوفد البرلماني، برئاسة النائب أحمد بدوي، كلا من النواب أحمد زيدان وجون طلعت ويوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلى مستشارى اللجنة.

وفد من "اتصالات النواب" يزور القرية الذكية
وفد من "اتصالات النواب" يزور القرية الذكية
وفد من "اتصالات النواب" يزور القرية الذكية
وفد من "اتصالات النواب" يزور القرية الذكية
اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 6 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

الآن

الإكوادور تنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور"

مدبولي يزور مميش في المنطقة الاقتصادية بعد قليل

لقاءات السيسي ومنع ‬طائرة بوينج من استخدام المجال الجوى المصري يتصدران اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

نتائج دورى أبطال أوروبا تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

صحف إسبانيا تبرز فوز برشلونة على ليون ومرحلة زيدان مع ريال مدريد

الصحف الإنجليزية تحتفي بإنجاز أندية البريميرليج في دوري الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ads
كشكول

التعليم تعلن نتائج مسابقة العقود المؤقتة.. السبت المقبل

المدير الجديد لمستشفى الحسين يصل مكتبه ويعقد اجتماعًا بالعاملين

استشاري الطب النفسي يقدم نصائح لعقاب الطفل بدلًا من الضرب

تأكيدًا لـ"كشكول"..استقالة مدير الحسين الجامعي من منصبه

النيلي يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمدرسة طارق مباشر الإعدادية

الأمصار

المغرب: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ"داعش ليبيا"

الحوثية تهدد البنوك التجارية بتعطيل استيراد المواد الغذائية

يهود متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الصحافة الورقية في إيران "تحتضر" بسبب العقوبات الأمريكية

الجزائر.. سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها في وهران

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

انطلاق المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت بمشاركة مصرية

دراسة: الطقس البارد يقلص طاقة بطارية السيارات الكهربائية

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎