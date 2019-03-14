تجديد حبس متهمة بابتزاز المواطنين في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها باختراق حسابات المواطنين وابتزازهم ماليًا.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك"، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بهما تتضمن صور خاصة بهما وعبارات تهديد وابتزازهما بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.



من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة "جهاد. م. م" مقيمة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمحل إقامتها، والهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، ووحدة تخزين (فلاشة) وبفحصهما تبين وجود الصور.



وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعتين، وأقرت بسابقة عملها لدى أحد المبلغين، وأنها تحصلت على الصور أثناء عملها لديه وقيامها بابتزازهما بغرض الاستفادة منهما ماديًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.