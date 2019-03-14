التخطيط: 6 آلاف جنيه تكلفة الإنفاق على الطالب بالمنظومة الجديدة

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تكلفة الإنفاق على الطالب في مراحل التعليم قبل الجامعي ارتفعت بشكل ملحوظ مع بدء تطبيق منظومة التعليم الجديدة، حيث بلغت تكلفة الطالب في مرحلة التعليم الأساسي 3788 جنيه خلال العام الحالي 2018-2019 مقابل 3600 جنيه في العام الماضي.



كما ارتفعت تكلفة الطالب في مرحلة الثانوي العام والفني من 6.5 ألف جنيه إلى 6.6 ألف جنيه، كذلك بلغت تكلفة الطالب في مرحلة رياض الأطفال 3.4 ألف جنيه بدلًا من 3.3 ألف جنيه في السابق.



وأضافت أن جملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية للتعليم قبل الجامعي خلال العام الحالي 2018 -2019 بلغت حوالي 89 مليار جنيه، منها 71.5 مليار جنيه أجور، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات 10 مليار جنيه، ويستحوذ برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج بنسبة 66%.