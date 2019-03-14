صحف إسبانيا تبرز فوز برشلونة على ليون ومرحلة زيدان مع ريال مدريد

أبرزت صحف إسبانيا الصادرة، اليوم الخميس، تأهل فريق برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أولمبيك ليون، مشيدة بدور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية في مباراة إياب دور الـ16، التي انتهت بفوز البلوجرانا (5-1) على ملعب كامب نو، إضافة إلى المرحلة الجديدة لريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.



وافتتحت صحيفة (موندو ديبورتيفو) عددها بصورة للبرغوث الأرجنتيني وهو يحتفل بأحد الأهداف، مبرزة في عنوان فرعي أن "ميسي الرائع سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء على طريقة بانينكا، وصنع هدفين آخرين ليقود البارسا لربع النهائي".



وأضافت الصحيفة في عنوان آخر أن "كوتينيو و(جيرارد) بيكيه و(عثمان) ديمبلي أكملوا الحفل على الكامب نو على الرغم من أن البلوجرانا عانى عقب وصول النتيجة لـ2-1".



ومن جانبها، اختارت صحيفة (سبورت) عنوان "أوروبا تهتز" مشيرة إلى أن "البارسا تأهل من أوسع الأبواب لربع النهائي بعدما قضى على ليون".



وذكرت أيضا أن "ميسي، بهدفين، وكوتينيو وبيكيه وديمبلي سجلوا في مباراة لم تبدأ فيها المعاناة قبل الشوط الثاني".



أما الصحف المدريدية، فركزت على أنباء ريال مدريد الذي استعاد هذا الأسبوع مدربه الفرنسي زيدان، عقب أيام من تعرض الفريق للإقصاء من كأس ملك إسبانيا والتشامبيونز ليج وباتت فرصه بالدوري الإسباني شبه معدومة بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.



وخصصت صحيفة (ماركا)، جزءا صغيرا أعلى صفحتها الرئيسية لإبراز تأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال، تحت عنوان "البارسا على وضعية الإعصار".



وعلى الجزء الرئيسي من افتتاحيتها، أبرزت (ماركا) أن "زيدان أصبح لديه أول تعزيز لصفوفه باستقدام ميليتاو" مستعينة بصورة للاعب البرازيلي الذي توصل ناديه بورتو لاتفاق مع الملكي للانتقال للقلعة البيضاء، بحسب الصحيفة.



وأضافت (ماركا) في عنوان فرعي أن الريال توصل لاتفاق مع النادي البرتغالي ومع اللاعب صاحب الـ21 عاما، مبرزة أن الملكي سيدفع 50 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي، في حين أن خيسوس فاييخو سيرحل عن النادي.