التحقيق في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالمعادي

تباشر نيابة البساتين التحقيق في إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية خلال مشاجرة بسبب التحرش بفتاة في منطقة عرب المعادي.



تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي، بمنطقة ميدان أبوعبده في عرب المعادي.



وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد مختار، وأحمد مصلح، معاوني مباحث القسم، والملازم أول محمد عطية معاون الضبط، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط المتسببين في الواقعة.



وتبين أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنها إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم.



كما تبين أن عددا من الشباب تحرشوا بفتاة أثناء سيرها بالشارع، وعندما استنجدت بآخرين اشتبكوا معهم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.