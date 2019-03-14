القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
حوادث
الخميس 14/مارس/2019 - 11:49 ص

التحقيق في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالمعادي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2552370

تباشر نيابة البساتين التحقيق في إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية خلال مشاجرة بسبب التحرش بفتاة في منطقة عرب المعادي.

تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي، بمنطقة ميدان أبوعبده في عرب المعادي.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد مختار، وأحمد مصلح، معاوني مباحث القسم، والملازم أول محمد عطية معاون الضبط، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط المتسببين في الواقعة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنها إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم.

كما تبين أن عددا من الشباب تحرشوا بفتاة أثناء سيرها بالشارع، وعندما استنجدت بآخرين اشتبكوا معهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ يومين

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ 4 أيام

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

الإكوادور تنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور"

مدبولي يزور مميش في المنطقة الاقتصادية بعد قليل

لقاءات السيسي ومنع ‬طائرة بوينج من استخدام المجال الجوى المصري يتصدران اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

نتائج دورى أبطال أوروبا تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

صحف إسبانيا تبرز فوز برشلونة على ليون ومرحلة زيدان مع ريال مدريد

الصحف الإنجليزية تحتفي بإنجاز أندية البريميرليج في دوري الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ads
كشكول

رئيس جامعة حلوان لـ الطلاب: حافظوا على المنشآت لتظل بصورتها المتميزة

التعليم تعلن نتائج مسابقة العقود المؤقتة.. السبت المقبل

المدير الجديد لمستشفى الحسين يصل مكتبه ويعقد اجتماعًا بالعاملين

استشاري الطب النفسي يقدم نصائح لعقاب الطفل بدلًا من الضرب

تأكيدًا لـ"كشكول"..استقالة مدير الحسين الجامعي من منصبه

الأمصار

المغرب: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ"داعش ليبيا"

الحوثية تهدد البنوك التجارية بتعطيل استيراد المواد الغذائية

يهود متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الصحافة الورقية في إيران "تحتضر" بسبب العقوبات الأمريكية

الجزائر.. سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل قائدها في وهران

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

انطلاق المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت بمشاركة مصرية

دراسة: الطقس البارد يقلص طاقة بطارية السيارات الكهربائية

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎