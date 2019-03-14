الأموال العامة تضبط قضايا بـ10 ملايين جنيه في أسبوع

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، في حملاتها على مدار الأسبوع، من ضبط 10 قضايا متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "اتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال- كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 9،469،259 جنيه مصرى - 2،000 عملات أجنبية مختلفة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.