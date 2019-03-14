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الخميس 14/مارس/2019 - 11:48 ص

عودة 800 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

عودة 800 لاجئ إلى
أ ش أ
dostor.org/2552366

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن خلال، الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان للمركز أنه، خلال الـ24 ساعة الماضية، عاد 869 لاجئًا إلى سوريا، بينهم 108 لاجئين من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و761 شخصًا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن 57 نازحًا عادوا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مشيرًا إلى أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت بتطهير الأراضي من الألغام، واكتشفت ودمرت 26 عبوة ناسفة.

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