مباحث التهرب الضريبي تعيد مليون و250 ألف جنيه لخزينة الدولة

نجحت الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، خلال أسبوع، في ضبط 1068 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 129 حالة ضرائب عامة، وكشف 70 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة.



كما نجحت في ضبط 234 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 27 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، 65 قضية فى مجال الجمارك، 162 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وقد تم التصالح في 210 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 1،261،869 مليون جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.