إغلاق ميناء البرلس لليوم الثاني لسوء الطقس

أُغلق ميناء الصيد ببرج البرلس اليوم الخميس، نتيجة الارتفاع الشديد لأمواج البحر وشدة الرياح لليوم الثاني من أيام نوة "الحسَوم" المعروفة بشدة الرياح فيها، وخلو البحر المتوسط تماما من أي مظاهر لعمليات الصيد إلا من الصيد بالقرب من الشاطئ، كما تم إغلاق بوغاز بحيرة البرلس أيضا أمام حركة الصيد نظرا للارتفاع الشديد للأمواج.



ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، تعليماته لإدارة الميناء بالمتابعة المستمرة لتأمين مراكب الصيد الراسية في الميناء خوفا من ارتطام بعضها البعض، أو بالحواجز الخرسانية في حوض الميناء.