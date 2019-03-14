بعد قليل.. إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية في أشمون

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية.



وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة ستعقد المؤتمر بمقرها في الحادية عشرة صباحًا، وذلك بعد عدم تقدم أحد من المرشحين بتظلمات على عمليات الفرز إلى اللجنة العامة، وعليه لن تنتظر الهيئة الأحد المقبل وهو الموعد الذي كان مقررا في الجدول الزمنى لإعلان النتيجة.



وجرت الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون يومى الأحد والإثنين الماضيين في الداخل، وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس محاضر الفرز والحصر العددى لنتائج اللجان الفرعية بالدائرة بالمحافظة، حيث عكفت لجنة داخل الهيئة على مراجعتها وضم نتائج انتخابات الخارج إليها.