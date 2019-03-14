القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
مصر
الخميس 14/مارس/2019 - 10:41 ص

الجزار: نستهدف إنهاء المشروعات بالمنصورة الجديدة بنهاية يونيو 2020

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
الدستور
dostor.org/2552258

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، و900 فيلا، وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة المنصورة الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

وقال إنه من المقرر فى منتصف العام المقبل 2020، الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، و11232 وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، و1392 وحدة بالإسكان الاجتماعي، بجانب 6 أبراج بها 1518 وحدة.

وأوضح الوزير أنه من المقرر أيضًا الانتهاء من تنفيذ مبني كلية القانون الدولي، والعلوم الهندسية، بالجامعة، ومدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق، ومركز طبي، وقسم شرطة، ووحدة إطفاء، وكذا الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق العمارات والفيلات، والمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3يوم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3يوم، ومحطة الكهرباء.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

اليوم.. رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكيل رمضان صبحى يكشف حقيقة طلبه الرحيل من الأهلى

أسعار الذهب اليوم الخميس 14/ 3/ 2019

واشنطن بوست: الولايات المتحدة ستختبر صواريخ محظورة بموجب معاهدة مع روسيا

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

صحف فرنسا تسلط الضوء على خسارة ليون الثقيلة من برشلونة بدوري الأبطال

وكيل رمضان صبحى يكشف حقيقة طلبه الرحيل من الأهلى

"كلوب" يريد تأليف كتاب عن فان ديك

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ads
كشكول

طفل يشنق شقيقته أثناء لعبهما داخل المنزل بأسيوط

جامعة السويس تستضيف الحبيب علي الجفري

الكلية الفنية العسكرية تنظم دورة تدريبية على تصميم وإنتاج المواد المركبة

عبد الغفار يستقبل وفد جامعة مونت كلير الأمريكيةلبحث آليات التعاون بينهم

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

الأمصار

إثيوبيا تلجأ إلى باريس لحل لغز الطائرة المنكوبة

اليمن.. "النخبة الشبوانية" ترسل تعزيزات عسكرية لتأمين المديريات

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

خبراء إتيكيت إنجليز: تناول الشاي له أصول وطقوس خاصة

دراسة: نصف فتيات بريطانيا يرغبن في تجميد بويضاتهن

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎