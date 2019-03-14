الجزار: نستهدف إنهاء المشروعات بالمنصورة الجديدة بنهاية يونيو 2020

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، و900 فيلا، وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة المنصورة الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.



وقال إنه من المقرر فى منتصف العام المقبل 2020، الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، و11232 وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، و1392 وحدة بالإسكان الاجتماعي، بجانب 6 أبراج بها 1518 وحدة.



وأوضح الوزير أنه من المقرر أيضًا الانتهاء من تنفيذ مبني كلية القانون الدولي، والعلوم الهندسية، بالجامعة، ومدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق، ومركز طبي، وقسم شرطة، ووحدة إطفاء، وكذا الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق العمارات والفيلات، والمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3يوم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3يوم، ومحطة الكهرباء.

