إحصائية: 1.77 مليار دينار إعانات الكويت لدول خلال 10 سنوات

كشفت إحصائية أن إجمالي المساعدات والإعانات الخارجية التي قدمتها الكويت إلى دول العالم خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1.77 مليار دينار (الدينار الكويتي يعادل نحو 3.29 دولار)، بمتوسط سنوي بلغ 177.7 مليون دينار؛ وذلك بخلاف المساعدات المصروفة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وأوضحت الإحصائية – التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس، دون أن تشير إلى مصدرها - أن السنتين الماليتين 20122013، و20142015، استحوذتا على ما يوازي 42% من إجمالي المساعدات خلال السنوات العشر الماضي، بنحو 743 مليون دينار، منها 419 مليونا في 2014 2015، التي نالت المرتبة الأولى.



وأظهرت الإحصائية أن السنة المالية 20172018، احتلت المرتبة الأخيرة بواقع 3.6 مليون دينار، مقابل 112.6 مليون دينار في 2018 2019.



من جانبه، قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف - في رد على سؤال للنائب البرلماني ثامر السويط - إن الوزارة تنفذ قرارات الإعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الكويت للدول الشقيقة والصديقة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي، موضحا أن الصرف يتم من بند المنح والإعانات المدرج في ميزانية الحسابات العامة بالوزارة، ولا يصرف مباشرة من الاحتياطي العام.