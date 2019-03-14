صحف فرنسا تسلط الضوء على خسارة ليون الثقيلة من برشلونة بدوري الأبطال

سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس الضوء على خروج فريق أولمبيك ليون من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام منافسه فريق برشلونة الأسباني بنتيجة (1-5) على ملعب كامب نو.



وكتبت مجلة (فرانس فوتبول) عبر موقعها الإلكتروني "المهمة كانت صعبة للغاية على ليون".



أما صحيفة (ليكيب) عنونت غلافها بـ"الخروج من هنا".. وفي الأعلى أضافت "رين الإنجليزي" في إشارة لحلول الفريق ضيفا على أرسنال في الدوري الأوروبي.



وقالت صحيفة (20 دقيقة): "ليون ينهار أمام برشلونة وميسي بالخسارة 1-5 ويخرج من دوري الأبطال".



في سياق آخر، أبرزت صحيفة (لو باريزيان) تقريرا عن جماهير باريس سان جيرمان بعد الخروج من دوري الأبطال الأوروبي.