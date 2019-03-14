برلماني روسي: تقرير أمريكا بشأن حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم بعيد عن الواقع

أكد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، أن تقرير الولايات المتحدة بشأن انتهاك حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم الروسية بعيد عن الواقع الحقيقي.

وقال سلوتسكي: "إن اتهام وزارة الخارجية الأمريكية بشأن انتهاك حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم بعيد عن الواقع".



وأضاف: "لم يقم مسئولو إعداد التقرير بزيارة لشبه جزيرة القرم، وليست لديهم أي فكرة عن كيف يعيش الشعب في شبه الجزيرة اليوم، وهدفهم هو تشويه سمعة روسيا مرة أخرى، وتقديمها كمعتد دولي".



وتابع سلوتسكي: "توصي واشنطن بنشر مثل هذه الأنباء في الوقت الحالي، لتعكير جو الاحتفال بالذكرى الخامسة لانضمام شبه الجزيرة إلى روسيا".



وقال: "ليس من الواضح على أي أساس وأدلة يعتمدون للوصول إلى نتائج التقرير.. ينبغي على الأمريكيين زيارة شبه الجزيرة مرة واحدة، كما فعلت العديد من الوفود الأوروبية من قبل، وحينها أعتقد، أنه من الواضح أن حدة الخطاب المناهض لشبه جزيرة القرم ستتراجع".



واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى روسيا بانتهاك حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، وقالت واشنطن - في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم الذي نُشِر أمس الأربعاء - إنه "يتم التعذيب والاختطاف والاعتقال غير القانوني في شبه الجزيرة".