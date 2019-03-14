"الخروج من نيفرلاند" يؤيد تورط مايكل جاكسون في الاعتداء على الأطفال

عرض فيلم "الخروج من نيفرلاند"، تورط نجم البوب العالمي مايكل جاكسون في قضايا الاعتداء على الأطفال، فقد ظهر في الفيلم الذي يسرد حياة مايكل جاكسون، أنه اعتدى جنسيا على طفلين، حيث انتحر والد أحد الطفلين، بسبب المتاعب التي حدثت للطفل جراء الاعتداء الجنسي عليه.



وأضاف الفيلم أن مايكل جاكسون، لم يكن يحب زوجته الأولى ليزا ماري بريسلي، ولكن تزوجها طمعا في ثروة أبيها، الفنان المعروف والثري إلفيس بريسلي.



وأكدت خادمة مايكل جاكسون، ما يقوله الفيلم بخصوص الاعتداء الجنسي، وأن "جاكسون" لم يقم علاقة زوجية مع زوجته منذ الزواج.

