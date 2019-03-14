"أثر ثورة 1919 على الآداب" بأكاديمية الفنون

يقام على هامش ملتقى "أثر ثورة 1919 على الآداب والفنون" والذي تنظمه أكاديمية الفنون بالهرم٬ خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل٬ حفل موسيقي لفرقة الموسيقى العربية٬ يتضمن أغنيات سيد درويش المتعلقة بأحداث الثورة مثل: النشيد الوطني٬ قوم يا مصري٬ يا بلح زغلول٬ أهو دا اللي صار٬ هز الهلال يا سيد، وغيرها.



حفل راقص يتضمن رقصات شعبية من شمال مصر لجنوبها٬ معرض فوتوغرافيا يتضمن أرشيف الصور التي سجلت ثورة 1919، معرض للفن التشكيلي يتضمن صورا لتماثيل الفنان محمود مختار: نهضة مصر٬ سعد زغلول وغيرها٬ وصورا لرسومات الفنان محمود سعيد.