الذهب يهبط مع تعافى الدولار وانحسار ضبابية الخروج البريطانى

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التى تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



غير أن المعدن ظل قرب أعلى مستوى فى أسبوعين الذى سجله فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى عززت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.



وكان السعر الفورى للذهب منخفضًا 0.4% إلى 1303.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس عند 1311.07 دولار أمس الأربعاء.



وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4%إلى 1304.20 دولار للأوقية.



وقالت مارجريت يان، محللة السوق لدى "سى.إم.سى ماركتس" فى سنغافورة "للدولار دور رئيسى فى دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية، فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم".



وأضافت أن الطلب على المعدن، باعتباره من الملاذات الآمنة وأداة تحوط من ضبابية الخروج البريطاني، انخفض بعدما رفض المشرعون البريطانيون أن يكون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.



ومن المتوقع على نطاق واسع الآن أن يصوت المشرعون فى وقت لاحق اليوم لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، المقرر حاليًا فى 29 مارس.



وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1% بعدما تكبد أكبر خسائره فى أسبوعين فى الجلسة السابقة بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.



وزاد الذهب نحو 2% منذ بداية العام وسط توقعات بتحلى مجلس الاحتياطى بالصبر فى رفع أسعار الفائدة وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمي.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9% فى المعاملات الفورية إلى 1542.62 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 % إلى 832.79 دولار للأوقية.



وانخفضت الفضة للمرة الأولى فى خمس جلسات، متراجعة 0.5% إلى 15.37 دولار للأوقية.