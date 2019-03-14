إطلاق سجل مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين على موقع الاستثمار

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سجلًا إلكترونيًا لقيد مندوبى التأسيس الإلكتروني المعتمدين لديها.



وذلك بعد اجتياز هؤلاء المندوبين للبرنامج التأهيلي الأول "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص، والذي ينظمه مركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وذكرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا البرنامج يأتى في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي بالوزارة والهيئة، حيث يستهدف البرنامج تأهيل المشاركين فيه للحصول علي شهادة الهيئة بمزاولة نشاط "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري الذي يرغب في العمل في هذا المجال.



وأشارت الوزيرة إلى أن اطلاق هذا السجل كخطوة أولى فعلية لإنشاء الشبكة الالكترونية لخدمات المستثمرين Investors Services Network (ISN) تمهيدا لتقديم كافة خدمات الاستثمار إلكترونيا وإلغاء التعامل الورقي في توفير هذه الخدمات، وذلك بعد تأهيل واعتماد المهنيين الذين يعملون كوسطاء بين المستثمرين والهيئة ومنهم مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين.



وأوضحت الوزيرة أن هذا السجل سوف يساعد على سهولة تواصل المستثمرين مع هؤلاء الوسطاء بما يمكن المستثمرين من إنهاء إجراءات أعمالهم بعد استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسوف يتم ربط هذا السجل بخريطة مصر الاستثمارية، مع متابعة وتقييم أداء الحاصلين على اعتماد الهيئة للعمل في مجال الاستثمار وفقًا لمعايير محددة، أخذًا بعين الاعتبار مدى تعاونهم مع موظفي الهيئة في إنهاء خدمات المستثمرين إلكترونيا فضلا عن استطلاع رأى المستثمرين أنفسهم في هذا الأداء، وذلك كله بهدف تصنيفهم وفقا لأدائهم وتحقيقا لاعتبارات الكفاءة والفعالية.



الجدير بالذكر، أن مركز شئون وكلاء المستثمرين تلقى أكثر من 350 طلبا للمشاركة في البرنامج المذكور منذ الاعلان عنه في يناير الماضي، وتم استيفاء كافة المستندات المطلوبة لعدد (300) مشارك، إضافة لتنظيم مركز شئون وكلاء المستثمرين خمس دورات تأهيلية للبرنامج المذكور خلال الفترة الماضية تم من خلالها تأهيل واعتماد (100) مشارك يتضمن بياناتهم السجل المذكور، والمتاح على موقع الإلكتروني للهيئة على هذا الرابط: isn.gafinet.org.eg.



وللمزيد من الاستفسار حول هذا السجل والبرنامج المؤهل له، يتعين الاتصال التليفوني فقط بمركز خدمة العملاء "الكول سنتر" بالهيئة عبر الخط الساخن 16035.