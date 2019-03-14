التنمية المحلية ترجئ حفل تخريج قادة المستقبل لانشغال "شعراوي"

أرجئ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنظيم حفل تخرج دفعة جديدة من قادة المستقبل، المقرر لها اليوم الخميس، لارتباطه بأعمال مع رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.



وأكد شعراوي، أن مركز سقارة ينظم حاليًا حفلًا كبيرًا لتخريج دفعة جديدة مؤهلة من قيادات المستقبل للعمل بالمحليات، بعد اكتمال التدريبات المخصصة لهم بداخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.



يذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أعلنت عن تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل اليوم الخميس، بمركز سقارة.