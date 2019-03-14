إحباط محاولة عاطل لسرقة "توك توك" من قائده بالإكراه في الخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إحباط محاولة عاطل لسرقة "توك توك" من قائده تحت تهديد السلاح، عقب إستغاثة المجني عليه بدورية أمنية نجحت في ضبط المتهم بالخانكة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخانكة وبصحبتهم القوة المرافقه بطريق الجوافة تمكنوا من ضبط "محمود. ج" عاطل، بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين، حال قيامه بالشروع في سرقة "توك توك" كرهًا عن قائد "محمود. م. م" سائق وإحداث إصابته بجرح قطعي بمؤخرة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.



بسؤال المصاب قرر بقيام المتهم بإستيقافه أثناء سيره بمسطرد بقصد توصيله إلى منطقة أبو زعبل حال وصولهما للطريق المشار إليه فوجئ بقيام المتهم المذكور بالتعدي عليه بالضرب والشروع في سرقة المركبة.



بمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المبين وحيازته للسلاح الناري بقصد ممارسة نشاطه الإجرامي، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.