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الخميس 14/مارس/2019 - 10:22 ص

يسرى المغازى يتقدم بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة فى التصدى للشائعات

النائب يسرى المغازى،
النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان
كريمة أبو زيد
dostor.org/2552223

تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة فى التصدى للشائعات التى انتشرت بكثرة فى الاخيرة، لدرجة أن كل حدث أو واقعة يتم اختلاق أكاذيب وشائعات بشأنها لا هدف منها سوى نشر اليأس والإحباط بين المواطنين.

وأضاف "المغازى"، فى بيان صحفى له اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من الشائعات جميعها عبر وسائل التواصل التى أصبحت تنتشر مثل النار فى الهشيم، وذلك يعود لوجود لجان إلكترونية مهمتها الأساسية نشر هذه الشائعات بين المواطنين وخاصة صغار السن، وتستغل هذه اللجان حماس الشباب ويقومون بنشر الشائعات بينهم ليصابوا بالإحباط.

وطالب بالتوعية من بعض الصفحات التى تنشر الشائعات، لافتا إلى أن هناك اتجاه فى الآونة الأخيرة لاستغلال الصفحات التى تحظى بأكبر عدد من المتابعين وغالبا تكون صفحات رياضية ومنوعات وفنية ويتم نشر بعض الشائعات عليها وتقوم بعض عناصر هذه اللجان بعمل "شير" لها وتداولها عبر هذه الصفحات، مؤكدا: لن تنال هذه اللجان ومن يروجون للشائعات من عزيمة المصريين العازمين على استكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاح.

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