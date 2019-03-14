القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
سياسي
الخميس 14/مارس/2019 - 10:21 ص

إسكان البرلمان: مصر أبهرت العالم بمشاركتها في أكبر معرض عقارى بفرنسا

المهندس علاء والى
المهندس علاء والى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2552222

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن مصر أبهرت العالم خلال مشاركتها لأول مرة فى أكبر معرض عقارى فى العالم "MIPIM 2019- ميبم 2019" والمقام حاليا بمدينة " كان " الفرنسية خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس.

وأكد أن المشروعات القومية العملاقة التى نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع العقارى لفتت أنظار العالم ممثلة في أكثر من 50 دولة مشاركة فى المعرض وأكثر من 5 آلاف مستثمر، ومسئولو الصناديق الاستثمارية والعقارية، وأكبر البنوك على مستوى العالم، وكبريات الشركات المُتخصصة في الاستثمار العقاري، وهو ما أكد للمشاركين مدى التقدم والنهضة القوية التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الاستثمار العقارى.

وقال إن وزارة الإسكان المصرية جذبت المشاركين للعروض العقارية المصرية والتي كان من بينها المشروعات العملاقة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وأطول برج بأفريقيا "البرج الأيقوني" بارتفاع 385 مترا، ومدينة العلمين الجديدة، والمشروعات الأخرى مثل حي جاردن سيتي الحديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الاستعانة بفيلم ترويجي لأهم المعالم السياحية بمصر من إنتاج وزارة السياحة، وفيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل 2020.

وأوضح المهندس علاء والى أن مصر لأول مرة تشارك في هذا المعرض، والذى يعد فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالداخل، إلى جانب أنه فرصة كبيرة للترويج للعقارات المصرية وتصديرها للخارج فى الوقت الذى يشارك فيه كبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 6 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

الآن

اليوم.. رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وكيل رمضان صبحى يكشف حقيقة طلبه الرحيل من الأهلى

أسعار الذهب اليوم الخميس 14/ 3/ 2019

واشنطن بوست: الولايات المتحدة ستختبر صواريخ محظورة بموجب معاهدة مع روسيا

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

صحف فرنسا تسلط الضوء على خسارة ليون الثقيلة من برشلونة بدوري الأبطال

وكيل رمضان صبحى يكشف حقيقة طلبه الرحيل من الأهلى

"كلوب" يريد تأليف كتاب عن فان ديك

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ads
كشكول

طفل يشنق شقيقته أثناء لعبهما داخل المنزل بأسيوط

جامعة السويس تستضيف الحبيب علي الجفري

الكلية الفنية العسكرية تنظم دورة تدريبية على تصميم وإنتاج المواد المركبة

عبد الغفار يستقبل وفد جامعة مونت كلير الأمريكيةلبحث آليات التعاون بينهم

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

الأمصار

إثيوبيا تلجأ إلى باريس لحل لغز الطائرة المنكوبة

اليمن.. "النخبة الشبوانية" ترسل تعزيزات عسكرية لتأمين المديريات

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

خبراء إتيكيت إنجليز: تناول الشاي له أصول وطقوس خاصة

دراسة: نصف فتيات بريطانيا يرغبن في تجميد بويضاتهن

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎