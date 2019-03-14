إسكان البرلمان: مصر أبهرت العالم بمشاركتها في أكبر معرض عقارى بفرنسا

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن مصر أبهرت العالم خلال مشاركتها لأول مرة فى أكبر معرض عقارى فى العالم "MIPIM 2019- ميبم 2019" والمقام حاليا بمدينة " كان " الفرنسية خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس.



وأكد أن المشروعات القومية العملاقة التى نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع العقارى لفتت أنظار العالم ممثلة في أكثر من 50 دولة مشاركة فى المعرض وأكثر من 5 آلاف مستثمر، ومسئولو الصناديق الاستثمارية والعقارية، وأكبر البنوك على مستوى العالم، وكبريات الشركات المُتخصصة في الاستثمار العقاري، وهو ما أكد للمشاركين مدى التقدم والنهضة القوية التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الاستثمار العقارى.



وقال إن وزارة الإسكان المصرية جذبت المشاركين للعروض العقارية المصرية والتي كان من بينها المشروعات العملاقة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وأطول برج بأفريقيا "البرج الأيقوني" بارتفاع 385 مترا، ومدينة العلمين الجديدة، والمشروعات الأخرى مثل حي جاردن سيتي الحديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الاستعانة بفيلم ترويجي لأهم المعالم السياحية بمصر من إنتاج وزارة السياحة، وفيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل 2020.



وأوضح المهندس علاء والى أن مصر لأول مرة تشارك في هذا المعرض، والذى يعد فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالداخل، إلى جانب أنه فرصة كبيرة للترويج للعقارات المصرية وتصديرها للخارج فى الوقت الذى يشارك فيه كبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم.