ننشر صورة سائق توك توك عثر على جثته خلف مدرسة بالمرج

حصلت "الدستور" على صورة سائق التوك توك الذي عثر على جثته ملقاة خلف إحدى المدارس بمنطقه المرج.



وصرح مصدر أمني بأن الأهالي تمكنوا من العثور على جثة شاب ملقاة خلف إحدى المدارس بمنطقه المرج فجر اليوم الخميس، ولا توجد أي أثار لوجود شبهة جنائية، ومن المحتمل تكون نسبة مخدرات زائدة وراء وفاته.



وأضاف المصدر أن الجثة لـ"خالد م" 22 سنة، سائق توك توك.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار إحدى المدارس بمنطقه المرج، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.